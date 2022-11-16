Зеленский рассказал об идее полной эвакуации Киева в первый день полномасштабного вторжения

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Зеленский также рассказал, что ему предлагали "закрыть всю инфраструктуру, все магазины и выключить электричество".

Цитата

"Такое было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные станции, не будет воды и многого не будет. Это было в первый день мощных ракетных ударов", - сказал Зеленский.

Однако Глава государства задавал встречный вопрос – куда эвакуировать население, если удары будут на всей территории Украины.

"Мой вопрос был следующий: а когда будут удары во всем государстве, куда мы его будем эвакуировать? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда? И скажите мне: после большой глобальной эвакуации, как мне сформулировали люди (не буду говорить - кто), скажите мне, пожалуйста, а есть ли хоть один процент, что россия не вернется и не зайдет и не оккупирует полностью всю территорию? Ибо если нет людей в городе, то будет Мариуполь в каждом городе, будет повсюду смерть", – добавил Президент.

Он также поставил вопрос относительно того, кто должен защищать страну, если бы "всех вывезли из государства?"

"Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? У них что, нет женщин и детей, родителей, близких?.. Если бы не было людей в Украине – мы потеряли бы государство! Я не знаю, что было бы, если бы Президент сказал: "Бегите, и я с вами побежал, потому что мне здесь одному делать"? Нет, это не об украинцах!" – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина разработала новую перспективную систему снабжения электричеством.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за российских обстрелов столица может оказаться в полном блекауте, а также остаться без тепла, воды и связи. Он призвал киевлян быть готовым к разным сценариям.