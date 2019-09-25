Зеленський розпочав виступ в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський почав виступ на засіданні 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, передає кореспондент УНН.
Президент почав промову зі слів вдячності, та привітав від імені України обрання голови поточної сессії ГА ООН Тіджані Мухаммад-Банді.
Зазначимо, після українського лідера запланований виступ діючого президента Румунії Клауса Йоганніса.
Також у цей день заплановані виступи президента Республіки Ірак, глави Королівства Есватіні, президента Республіки Ліберія, президента Ісламської Республіки Іран, президента Ліванської Республіки, президента Республіки Палау, президента Грузії, глави ЦАР, президента Республіки Колумбія, президента Республіки Сейшельські острови, президента Ісламської Республіки Мавританія, президента Естонської Республіки, глави Республіки Гвінея, президента Республіки Замбія, глави держави та глави уряду Республіки Чад та президента Республіки Гондурас.