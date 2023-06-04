Зеленський: російська зброя та ненависть щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей

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«13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей.

Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей», - йдеться у дописі глава держави в його Телеграм-каналі.

Точну кількість постраждалих дітей поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України, додав Президент.

«Щоб захистити життя, ми повинні вистояти та перемогти у цій війні! Вся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору!», - наголосив Володимир Зеленський.

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