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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский: российское оружие и ненависть ежедневно продолжают забирать и разрушать жизни украинских детей

Киев • УНН

 • 341374 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф отметил, что мы должны победить чтобы защитить жизнь, а наши дети должны быть свободными от российского террора, сообщает УНН.

Зеленский: российское оружие и ненависть ежедневно продолжают забирать и разрушать жизни украинских детей

Цитата

«13-летний Дмитрий из Харькова, 4-летняя Лиза из Винницы, Сережа из Новосолоного, которому было всего 2 дня. В списке невинных детских жертв российской агрессии уже по меньшей мере 500 наших детей.

Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают забирать и разрушать жизни украинских детей», - говорится в сообщении главы государства в его Телеграмм-канале.

Точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины, добавил Президент.

«Чтобы защитить жизнь, мы должны выстоять и победить в этой войне! Вся Украина, все наши люди, все наши дети должны быть свободными от российского террора!», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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