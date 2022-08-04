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Зеленський - путіну: пора вже подумати, що казати Богу

Зеленський - путіну: пора вже подумати, що казати Богу

Київ • УНН

 • 162262 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порадив російському диктатору володимиру путіну подумати вже, що він буде казати Богу. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, зокрема з представниками ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани, передає УНН.

Зеленський зазначив, що кінець війни залежить від об'єднання світу навколо України.

Цитата

«Це не про Україну, це про те, що зараз тут гаряче, це кожна держава об'єднується навколо України, але уявляє вона себе, бо завтра може бути те саме у цій державі. Скільки ще потрібно війн президенту рф? Може вже достатньо. Вже й вік у нього дорослий. Може вже треба думати, що він буде казати Богу. Може про це речі треба думати, що він залишає на своїй землі, що він після себе залишає крім пекла, що буде з нацією росії, що буде з його народом. Мені здається є речі про які потрібно тверезо думати, не диктаторськи, а тверезо», - зазначив Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що українці ніколи не пробачать росії цю війну.

«Ми ніколи їм цього не пробачимо, але він, одна людина, уявіть собі, 70 років. Одна людина може зупинити кровопролиття. Чому світ дозволяє одній людині це робити? 70 років. Хочу нагадати всім, що Радянський Союз зробив подібне з багатьма людьми те саме, але він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський порівняв російського диктатора володимира путіна "з пітоном, який хотів проковтнути Україну, але тепер ризикує бути розірваним".

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