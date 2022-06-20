Зеленський провів телефонну розмову з Дудою: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони скоординували позиції перед самітом Тримор'я, повідомив глава української держави у своєму Twitter, передає УНН.
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“Провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я”, – написав Зеленський.
Нагадаємо
9 червня стало відомо, що польський президент Анджей Дуда вирушив у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи України.