Зеленський провів телефонну розмову з Дудою: про що говорили

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“Провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я”, – написав Зеленський.

Нагадаємо

9 червня стало відомо, що польський президент Анджей Дуда вирушив у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи України.