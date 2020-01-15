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Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель

Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, пише УНН з посиланням на сайт Глави держави.

“Канцлер висловила співчуття у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані. Володимир Зеленський подякував за слова підтримки й готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого та неупередженого розслідування катастрофи”, — вказано у повідомленні.

Президент України також розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Наразі в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням “чорних скриньок”.

“Глава Української держави очікує на ефективне розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті літака українських авіаліній, а також на компенсації сім’ям загиблих і компанії-перевізнику. Президент України закликав Німеччину політично сприяти цьому процесу”, — зазначили в ОП.

Сторони також обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію України до Європи.

Володимир Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво.

Ангела Меркель зі свого боку зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності. Президент України та Федеральний канцлер Німеччини також поспілкувалися щодо ситуації на Донбасі.

“Володимир Зеленський подякував Ангелі Меркель за активну участь у проведенні саміту в Нормандському форматі в Парижі 9 грудня та за підтримку України в питанні мирного врегулювання конфлікту на сході. Глава держави наголосив, що завдяки перемовинам у Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини утримуваних українців”, — вказали у Глави держави.

“Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі”, — зазначив Володимир Зеленський. Він підкреслив, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.

Також Президент України висловив занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму “повної тиші” на Донбасі. За словами Глави держави, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню.

Зеленський повідомив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

“Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей”, — наголосив він.

Крім того, Президент висловив занепокоєння щодо недопуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на непідконтрольних територіях.

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели третю телефонну розмову, під час якої обговорили катастрофу літака українських авіаліній в Ірані.

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