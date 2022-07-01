Зеленський провів перемовини з лідерами Аргентини та Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 липня, провів телефонні перемовини з очільниками Аргентини Альберто Фернандесом та Чилі Габріелем Боричем. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Збільшуємо зовнішньополітичні зв'язки України з Латинською Америкою. Провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі", - сказав він.
Зеленський також наголосив, що інтереси України будуть представлені всюди у світі.
Доповнення
У Twitter глава держави написав, що у розмові з президентом Аргентини Альберто Фернандесом, подякував за гуманітарну допомогу, засудження російської агресії та зупинення членства рф у Раді ООН з прав людини.
Також Зеленський повідомив, що був радим встановити контакт із новообраним президентом Чилі Габріелем Боричем.
"Дякував за підтримку в ООН, гуманітарну допомогу для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування українських територій", – зазначив він.