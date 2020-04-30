Зеленський провів нараду з урядовцями: обговорили вихід з карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. На нараді обговорили вихід з режиму карантину в державі, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
Так, повідомляється, що під час наради представники Міністерства охорони здоров’я повідомили, що Україна поступово збільшує кількість тестувань на коронавірус.
Також було наголошено на потребі розробки плану виходу з режиму карантину.
“Ми ще не здолали коронавірус повністю, але вже маємо думати наперед, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть усі. І держава має забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки”, — сказав Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уже працює над механізмами щодо послаблення карантинних обмежень.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України представив план виходу з карантину.
З його слів, другий, третій або четвертий етап виходу України з карантину можуть початися одночасно.