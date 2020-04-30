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Зеленський провів нараду з урядовцями: обговорили вихід з карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. На нараді обговорили вихід з режиму карантину в державі, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

Зеленський провів нараду з урядовцями: обговорили вихід з карантину

Так, повідомляється, що під час наради представники Міністерства охорони здоров’я повідомили, що Україна поступово збільшує кількість тестувань на коронавірус.

Також було наголошено на потребі розробки плану виходу з режиму карантину.

“Ми ще не здолали коронавірус повністю, але вже маємо думати наперед, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть усі. І держава має забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки”, — сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уже працює над механізмами щодо послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України представив план виходу з карантину

З його слів, другий, третій або четвертий етап виходу України з карантину можуть початися одночасно.

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