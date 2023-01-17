Зеленський провів нараду щодо трагедії у Дніпрі: доручив пришвидшити отримання допомоги постраждалими

Цитата

“Заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі…Доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалими, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії”, – повідомив він.

Деталі

Президент додав, що наразі проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до цього злочину росії проти мирних людей України.

“Ми обов’язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності”, – наголосив Зеленський.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Розбір завалів та пошуково-рятувальна операція завершено. Відомо про 45 загиблих, серед яких 6 дітей. З травмами різного ступеня тяжкості – 79 осіб, у тому числі 16 дітей. Загалом у цій багатоповерхівці проживало близько 1700 осіб. У будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72 квартири.