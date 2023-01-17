Зеленский провел совещание по трагедии в Днепре: поручил ускорить получение помощи пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно трагедии в Днепре, где в результате ракетного удара по многоэтажке погибли 45 человек. Глава государства поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшими, передает УНН.
Цитата
“Заслушал доклады по разрушенному российской ракетой дому в Днепре…Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшими, чтобы люди как можно скорее начали отстраивать жизнь после этой трагедии”, – сообщил он.
Детали
Президент добавил, что сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств и установления всех причастных к этому преступлению россии против мирных людей Украины.
“Мы обязательно найдем всех, кто вызвал этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности”, – подчеркнул Зеленский.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом.
Разбор завалов и поисково-спасательная операция завершены. Известно о 45 погибших, среди которых 6 детей. С травмами различной степени тяжести – 79 человек, среди них 16 детей. Всего в этой многоэтажке проживало около 1700 человек. В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.