Зеленський провів наради щодо формування української політики на перспективу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо формування української політики на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації та участі у глобальних процесах. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Провів кілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики – комплексної – на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі у глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини й рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності», - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський сьогодні провів нараду щодо підготовки нових українських бригад, які від півночі до півдня України накопичують силу.