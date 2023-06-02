Зеленський провів наради щодо формування української політики на перспективу

Цитата

«Провів кілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики – комплексної – на перспективу. Того, що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі у глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини й рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський сьогодні провів нараду щодо підготовки нових українських бригад, які від півночі до півдня України накопичують силу.