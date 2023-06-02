Зеленский провел совещания по формированию украинской политики на перспективу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по формированию украинской политики на перспективу. Того, что касается дальнейшей трансформации и участия в глобальных процессах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает корреспондент УНН.
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«Провел несколько совещаний, длительных и содержательных, по формированию нашей политики – комплексной – на перспективу. Того, что касается дальнейшей трансформации государства. Того, что касается нашего участия в глобальных процессах. Как всегда, готовим новости и решения, которые дадут Украине и украинцам еще больше прочности», - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский сегодня провел совещание по подготовке новых украинских бригад, которые от севера до юга Украины накапливают силу.