Від півночі до півдня України накопичують силу: Зеленський провів нараду щодо підготовки нових українських бригад
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки нових українських бригад, які від півночі до півдня України накопичують силу. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Максимум уваги – ситуації на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше: дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. Окремо провів нараду й щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу», - сказав Зеленський.
Додамо
Зеленський відзначив 92-гу окрему механізовану бригаду.
«Усіх воїнів цієї бригади, які надзвичайно стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед. Дякую вам, воїни! Авдіївський напрямок. 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та ваше вміння потужно знищувати окупантів. Молодці!» - наголосив Зеленський.
Також він відзначив прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки.
«Львівський, Донецький, Житомирський прикордонні загони, які бʼються на фронті. Дякую вам! А також дякую бійцям Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють «Шахедам». Швидкість та влучність наших воїнів критично важливі. Дякую вам, воїни, за вашу швидкість і за вашу влучність!», - зазначив Зеленський.
Окрім того, Президент підписав сьогодні й укази про відзначення воїнів державними нагородами.
«263 військовослужбовці Збройних Сил України»,- додав він.
Доповнення
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили чотири питання.