От севера до юга Украины накапливают силу: Зеленский провел совещание по подготовке новых украинских бригад

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«Максимум внимания – ситуации на передовой, во всех тех точках, где сейчас очень жестко. Не буду говорить об этом подробнее: действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. Отдельно провел совещание и по подготовке новых наших бригад, тех, которые от севера до юга нашего государства накапливают силу», - сказал Зеленский.

Добавим

Зеленский отметил 92-ю отдельную механизированную бригаду.

«Всех воинов этой бригады, которые чрезвычайно стойко защищают Сватовское направление и удачно отражают вражеские атаки, двигаясь вперед. Спасибо вам, воины! Авдеевское направление. 110-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам, воины, за вашу храбрость и ваше умение мощно уничтожать оккупантов. Молодцы!» - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил пограничников, которые с честью защищают государство на передовой вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности.

«Львовский, Донецкий, Житомирский пограничные отряды, которые сражаются на фронте. Спасибо вам! А также спасибо бойцам Черниговского пограничного отряда, которые активно противодействуют «Шахедам». Скорость и меткость наших воинов критически важны. Спасибо вам, воины, за вашу скорость и за вашу меткость!» - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент подписал сегодня и указы о награждении воинов государственными наградами.

«263 военнослужащих Вооруженных Сил Украины», - добавил он.

Дополнение

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили четыре вопроса.