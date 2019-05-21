Зеленський провів коротку консультацію з Ляшком в коридорі АП

КИЇВ. 21 травня. УНН. Лідер "радикалів" Олег Ляшко, якого, як і всіх глав парламентських фракції, запросили на консультацію до Президента України в його Адміністрацію, провів персональну консультацію з Главою держави прямо в коридорі, передає кореспондент УНН.