Зеленський провів коротку консультацію з Ляшком в коридорі АП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Лідер "радикалів" Олег Ляшко, якого, як і всіх глав парламентських фракції, запросили на консультацію до Президента України в його Адміністрацію, провів персональну консультацію з Главою держави прямо в коридорі, передає кореспондент УНН.
Олег Ляшко влаштував пряму трансляцію зі стін АП. У момент ведення ефіру він пересікся з Президентом Володимиром Зеленським, який як раз прямував на зустріч з нардепами. Спілкування відбулося прямо в коридорі. Політики зробили одне одному компліменти, зауваживши демократичний вигляд обох, а потім Зеленський прямо запитав у Ляшка про розпуск Ради.
"У мене до Вас питання: Як Ви ставитеся до дострокового припинення повноважень Верховної Ради?" – запитав Зеленський.
На що Ляшко відповів: "Я відношусь нормально, свою позицію я висловив".
Після цього Зеленський попрямував до зали для консультацій, на останок сказавши Ляшку: "Дякую за консультацію".
Потім Президент зайшов до зали, а от Ляшка охорона Президента не пропустила на консультацію, попросивши залишити телефон.
"Насправді, нічого не змінилися, все як було закрито, так і залишилося", - зазначив Ляшко.
Врешті, Ляшко припинив трансляцію та залишив телефон.
Консультація в Адміністрації Президента наразі триває.
Нагадаємо, лідери парламентських фракцій зібралися на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій буде обговорюватися питання про розпуск парламенту.