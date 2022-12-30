Зеленський провів чергове засідання Ставки: обговорили удосконалення ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, обговорили питання ППО та енергетики, а також ситуацію на фронті, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.
Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.
Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури.
Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак росії.
Доповнення
росія зранку 29 грудня знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням ПС ЗСУ, Сили оборони України збили 58 з 70 російських ракет під час масованої атаки.