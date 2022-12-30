Зеленский провел очередное заседание Ставки: обсудили усовершенствование ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, обсудили вопросы ПВО и энергетики, а также ситуацию на фронте, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможным действиям врага в ближайшей перспективе.
Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.
Также были рассмотрены вопросы усовершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры.
Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак россии.
Дополнение
Россия утром 29 декабря снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. За сообщением ВС ВСУ, Силы обороны Украины сбили 58 из 70 российских ракет во время массированной атаки.