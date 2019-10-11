Зеленський прокоментував тему сурогатного батьківства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Офісі Президента піднімали тему сурогатного батьківства та дітей-сиріт в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві у четвер, передає кореспондент УНН.
"У нас була зустріч на Банковій, піднімались питання сурогатного батьківства, дітей сиріт, піднімалась питання – в Україні, мені здається, більше 700 інтернатів – як позбавитись інтернатів, тому що дитина повинна жити в сім’ї. було декілька іноземних сімей, які говорили, що вони мають етнічність до Україні, хотіли б мати дитинку-сиротку, взяти, але було дуже багато проблем з всиновленням дітей", - сказав Зеленський.
Питання щодо проектів, пов’язаних з сурогатним батьківством, теж підіймалось на цій зустрічі.
"На рівні мого уповноваженого, пана Кулеби, ми підняли всі ці питання. Питання які ми можемо вирішувати самі ми будемо вирішувати, питання які вирішуються на законодавчому рівні – теж буде пропозиція від мого уповноваженого від всіх цій сімей до мене у форматі законопроекту", - зазначив Президент.
З його слів, він хотів би, щоб на урядовому рівні цим займався МОЗ.
Нагадаємо, Іспанія не пускає "сурогатних" дітей з України додому.