Зеленский прокомментировал тему суррогатного материнства

"У нас была встреча на Банковой, поднимались вопросы суррогатного материнства, детей сирот, поднимался вопрос - в Украине, мне кажется, более 700 интернатов - как избавиться от интернатов, потому что ребенок должен жить в семье. Было несколько иностранных семей, которые говорили , что у них этничность в Украине, хотели бы иметь ребенка-сиротку, взять, но было очень много проблем с усыновлением детей", - сказал Зеленский.

Вопрос о проектах, связанных с суррогатным материнством, тоже поднимался на этой встрече.

"На уровне моего уполномоченного господина Кулебы, мы подняли все эти вопросы. Вопросы, которые мы можем решать сами мы будем решать, вопросы, которые решаются на законодательном уровне - тоже будет предложение от моего уполномоченного от всех этой семей ко мне в формате законопроекта", - отметил Президент.

По его словам, он хотел бы, чтобы на правительственном уровне этим занимался Минздрав.

Напомним, Испания не пускает "суррогатных" детей из Украины домой.