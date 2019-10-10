Зеленський прокоментував критику Меркель під час розмови з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що має дуже гарні відносини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Також, вона розуміє контекст його висловлювань під час його розмови з американським лідером про те, що Європейський союз, робить недостатньо для України. Про це він розповів відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"Я розмовляв вчора з пані канцлером, у нас дуже гарні відносини. Ми зовсім не підіймали цієї теми, тому що ця ситуація зрозуміла, я знаю, що вона розуміє, через що моя риторика була такою. Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що думаю", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп і його український колега Володимир Зеленський зійшлися на тому, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і весь Європейський союз, роблять недостатньо для України.
Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський висловлювався щодо Німеччини в розмові з американським лідером через ситуацію у ПАРЄ і "Північний потік - 2".