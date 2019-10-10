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Зеленский прокомментировал критику Меркель во время разговора с Трампом

Киев • УНН

 • 16178 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет очень хорошие отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также, она понимает контекст его высказываний во время его разговора с американским лидером о том, что Европейский союз, делает недостаточно для Украины. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский прокомментировал критику Меркель во время разговора с Трампом

"Я разговаривал вчера с госпожой канцлером, у нас очень хорошие отношения. Мы вовсе не поднимали эту тему, потому что эта ситуация понятна, я знаю, что она понимает, из-за чего моя риторика была такой. Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что думаю", - сказал Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский сошлись на том, что канцлер Германии Ангела Меркель, как и весь Европейский союз, делают недостаточно для Украины.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский высказывался относительно Германии в разговоре с американским лидером из-за ситуации в ПАСЕ и "Северный поток - 2".

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