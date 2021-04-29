Зеленський продовжив дедлайн трансформації санаторних шкіл до липня 2022 року

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“Президент Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до Закону України „Про повну загальну середню освіту“ щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу“ № 1385-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня 2021 року”, — йдеться у повідомленні.

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Документ покликаний допомогти органам місцевого самоврядування сформувати мережу освітніх закладів відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту. Також закон створює підґрунтя для поступового реформування санаторних шкіл в умовах децентралізації.

Згідно із законом, реорганізація або закриття санаторної чи спеціальної школи допускається лише після погодження з Міністерством освіти і науки України.

Крім того, до 1 липня 2022 року відтерміновано зобов’язання засновників санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) змінити тип таких закладів освіти на один з передбачених Законом “Про повну загальну середню освіту” або закрити їх. При цьому уточнюється, що проект відповідного рішення засновника про зміну типу або ліквідацію закладу має бути погоджений з МОН.