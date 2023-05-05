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Зеленський про зустрічі у Гельсінкі та в Гаазі: маємо потужне посилення для воїнів зброєю на землі, у повітрі й на морі

Київ • УНН

 • 380485 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Україна Володимир Зеленський повідомив, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі Україна має потужне посилення для українських воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави», - сказав Зеленський.

Президент висловив особливу вдячний за цей тиждень усім бійцям українських Повітряних сил та всім підрозділам інших родів військ, які захищають небо.

«Вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання. У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нових можливостей, дійдемо до перемоги!», - наголосив Зеленський.

Доповнення

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