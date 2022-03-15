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Зеленський: чи відкриті двері НАТО? На це питання відповідає понад 800 випущених по Україні ракет

Зеленський: чи відкриті двері НАТО? На це питання відповідає понад 800 випущених по Україні ракет

Київ • УНН

 • 69384 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по Україні, є відповіддю на давнє питання про те, чи відкриті двері НАТО. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

"Кожна з більш ніж 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, щоб небо над Україною було закрите. Закрите від смерті, які несуть російські повітряні сили. Але, нас поки що не чують чи не хочуть чути", - сказав президент.

Деталі

За словами Зеленського, деякі члени Альянсу "залякали самі себе, розказуючи, нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутись з російськими літаками і ракетами в небі України". Адже це, мовляв, призведе до ескалації, до Третьої світової.

"А що ж вони скажуть, якщо Росія піде далі в Європу, атакує інші країни? Впевнений – те ж саме, що вони говорять і Україні. П'ята стаття договору про НАТО ще ніколи не була такою слабкою, як зараз. Це тільки наша думка. Коли деякі члени Альянсу побоялись бути справді Альянсом, який здатен захистити все те, заради чого його і створювали – свободу і демократію, людяність і справедливість", - додав глава держави.

Українські Національні Новини

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