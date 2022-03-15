Зеленский: открыта ли дверь НАТО? На этот вопрос отвечает более 800 выпущенных по Украине ракет

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"Каждая из более чем 800 российских ракет, которые ударили по нашему государству, является ответом на давний вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, то нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, чтобы небо над Украиной было закрыто. Закрыто от смерти, которые несут российские воздушные силы. Но, нас пока не слышат или не хотят слышать", - сказал президент.

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По словам Зеленского, некоторые члены Альянса "запугали сами себя, рассказывая, что якобы они не могут отвечать, не могут столкнуться с российскими самолетами и ракетами в небе Украины". Ведь это, мол, приведет к эскалации, к Третьей мировой.

"А что же они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу, атакует другие страны? Уверен - то же самое, что они говорят и Украине. Пятая статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас. Это только наше мнение. Когда некоторые члены Альянса побоялись быть действительно Альянсом, который способен защитить все то, ради чего его и создавали - свободу и демократию, человечность и справедливость", - добавил глава государства.