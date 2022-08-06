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Зеленський призначив Єрмака головним з розробки механізмів компенсації від війни рф

Зеленський призначив Єрмака головним з розробки механізмів компенсації від війни рф

Київ • УНН

 • 328998 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський створив спеціальну робочу групу для розробки та впровадження механізмів компенсації збитків, спричинених Україні внаслідок вторгнення російської федерації, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Цитата

"Задля створення та впровадження механізму компенсації Президент сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники", - повідомили в ОП.

Деталі

Так, Президент провів нараду щодо компенсації Україні шкоди, завданої агресією рф. Там обговорили перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів рф на користь нашої держави.

"Триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною", - зазначили в ОП.

Така робота ведеться в Раді Європи, ОБСЄ, Європарламенті, ООН та інших організаціях, додали в ОП.

"Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною. Під час наради було відзначено, що на сьогодні наші партнери не ставлять під сумнів, що це має бути зроблено, і питання лише в тому, щоб знайти юридичний механізм", - зауважили в ОП.

Доповнення

За оцінками KSE, загальна сума прямих задокументованих збитків зросла до 108,3 млрд дол., мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів — 185 млрд дол.

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