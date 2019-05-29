Зеленський призначив суддів у місцевих загальних судах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив суддів у місцевих загальних судах. Відповідні укази оприлюднені на сайті Президента України, передає УНН.
Так, указом Президента України №331 призначено у місцевих загальних судах:
- суддю Дніпропетровського окружного адміністративного суду Турову Олену Михайлівну;
- судді Донецького окружного адміністративною суду Голошивця Івана Олександровича.
Крім того, указом №332 Президент призначив у місцевих адміністративних судах:
- суддю Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Мелещенко Людмилу Василіївну;
- суддю Сколівського районного суду Львівської області Брону Андрія Любомировича;
- судді Червонозаводського районного суду міста Харкова Теслікову Ірину Іванівну.
Також указом Президента №332 призначено суддів Львівського окружного адміністративного суду Братичак Уляну Володимирівну та Кравціва Олега Романовича; суддів Харківського окружного адміністративною суду Ніколаєву Ольгу Вікторівну та Севастьяненко Катерину Олександрівну.
Нагадаємо, Зеленський призначив начальника Служби безпеки Президента.