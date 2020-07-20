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Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

Київ • УНН

 • 42780 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України. Відповідний указ №283/2020 від 20 липня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.

“Призначити Штучного В’ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України”, — йдеться в указі.

Також Зеленський відповідним указом звільнив Ігоря Пискуна з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України та призначив його заступником начальника Управління державної охорони України.

Нагадаємо, В’ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади Керівника Апарату Верховної Ради України. ВР її задовольнила.

Українські Національні Новини

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