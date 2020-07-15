Керівник Апарату Верховної Ради написав заяву на звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади Керівника Апарату Верховної Ради України. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Сьогодні В’ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади Керівника Апарату Верховної Ради України”, — написав Качура.
Він також оприлюднив копію заяви Штучного, де йдеться і про причину звільнення, а саме - призначення на посаду в державному органі.
Нагадаємо, В’ячеслав Штучний був обраний керівником Апарату Верховної Ради України у вересні 2019 року.