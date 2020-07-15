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19 березня, 18:42 • 97732 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137109 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115840 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130204 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134689 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124246 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169219 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125828 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125433 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124301 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Керівник Апарату Верховної Ради написав заяву на звільнення

Керівник Апарату Верховної Ради написав заяву на звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади Керівника Апарату Верховної Ради України. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Сьогодні В’ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади Керівника Апарату Верховної Ради України”, — написав Качура.

Він також оприлюднив копію заяви Штучного, де йдеться і про причину звільнення, а саме - призначення на посаду в державному органі.

Нагадаємо, В’ячеслав Штучний був обраний керівником Апарату Верховної Ради України у вересні 2019 року.

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