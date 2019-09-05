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Зеленський призначив президентські стипендії для молодих письменників і митців

Зеленський призначив президентські стипендії для молодих письменників і митців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. Про це йдеться у відповідному указі № 661/2019, розміщеному в середу на сайті Президента, передає УНН.

Відповідно до Указу Президента України від 23 січня 2018 року № 13 “Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва”, Зеленський постановив призначити стипендії молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

Так, зокрема, стипендії було призначено для 30 молодих письменників, для 83 молодих митців у сфері музичного мистецтва та 14 молодих митців у сфері театрального мистецтва.

Крім того, Президент призначив стипендії 45 молодим митцям у сфері образотворчого мистецтва, 13 молодим митцям у сфері хореографічного мистецтва та 13 молодим митцям у сфері естрадно-циркового мистецтва, а також 24 молодим митцям у сфері кіномистецтва.

Указ набирає чинності з 1 грудня 2019 року.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський дав президентські стипендії паралімпійцям і дефлімпійцям.

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