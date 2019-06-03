Зеленський призначив представника у КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Ф.Веніславського представником президента у Конституційному Суді України. Відповідний указ розміщено на сайті Президента, повідомляє УНН.
"Призначити Веніславського Федора Володимировича Представником Президента України у Конституційному Суді України", - йдеться в тексті указу №351/2019.
Нагадаємо, на посаду прес-секретаря глави держави Володимир Зеленський призначив Юлію Мендель.
Раніше УНН повідомляв, що більшість суддів КСУ вважають указ Зеленського про розпуск Ради неконституційним.