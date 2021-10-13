Зеленський призначив омбусмена з прав захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Альону Вербицьку уповноваженим Президента України з питань забезпечення прав захисників України, підписавши відповідний указ №531/2021, передає УНН.
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"Призначити Вербицьку Альону Миколаївну Радником - уповноваженим Президента України з питань забезпечення прав захисників", - йдеться у тексті документу.
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У червні в Офісі Президента України заявили про трансформацію інституту уповноважених Глави держави. Крім того, стало відомо, що у Володимира Зеленського з'явилось одразу чотири радники - уповноважені.
Серед них був і радник — уповноважений з питань учасників бойових дій.
Тоді в ОП повідомили, що напрям уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком, який працюватиме в статусі радника — уповноваженого Президента України з питань учасників бойових дій.
Додамо
Завтра, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць.