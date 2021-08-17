Зеленський призначив нового заступника голови АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Антимонопольного комітету України - Анжеліку Коноплянко. Про це йдеться у президентському указі №364/2021 від 16 серпня.
Цитата:
“Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим”, — йдеться у тексті указу.
Деталі
При цьому попереднім указом — № 363/2021 — Коноплянко звільнено з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
Довідково
Анжеліка Коноплянко нродилася 13.04.1981 р. Освіта вища. Перша — медична, лікар. У 2004 році закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю лікувальна справа. Друга — юридична. У 2012 році закінчила Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” за спеціальністю правознавство.
Трудова діяльність
З серпня 2004 року по серпень 2005 року — лікар-терапевт, інтерн у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об’єднанні.
З червня 2006 року по січень 2009 року — медичний працівник у ТОВ “СОЦ “Спартак”.
З травня 2009 року по серпень 2015 року — секретар судового засідання, далі — помічник судді Ворошиловського районного суду міста Донецька.
З серпня 2015 року по січень 2017 року — головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади, далі — начальник відділу забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав Міністерства юстиції України.
З липня 2017 року по квітень 2021 року — обіймала керівні посади в Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.
9 квітня 2021 року указом Президента України № 157/2021 була призначена на посаду державного уповноваженого Комітету.
Додамо
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо посилення діяльності АМКУ.