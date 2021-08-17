Зеленський призначив нового заступника голови АМКУ

Цитата:

“Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим”, — йдеться у тексті указу.

Деталі

При цьому попереднім указом — № 363/2021 — Коноплянко звільнено з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Довідково

Анжеліка Коноплянко нродилася 13.04.1981 р. Освіта вища. Перша — медична, лікар. У 2004 році закінчила Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю лікувальна справа. Друга — юридична. У 2012 році закінчила Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” за спеціальністю правознавство.

Трудова діяльність

З серпня 2004 року по серпень 2005 року — лікар-терапевт, інтерн у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об’єднанні.

З червня 2006 року по січень 2009 року — медичний працівник у ТОВ “СОЦ “Спартак”.

З травня 2009 року по серпень 2015 року — секретар судового засідання, далі — помічник судді Ворошиловського районного суду міста Донецька.

З серпня 2015 року по січень 2017 року — головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади, далі — начальник відділу забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав Міністерства юстиції України.

З липня 2017 року по квітень 2021 року — обіймала керівні посади в Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.

9 квітня 2021 року указом Президента України № 157/2021 була призначена на посаду державного уповноваженого Комітету.

Додамо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо посилення діяльності АМКУ.