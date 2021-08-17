Зеленский назначил нового заместителя председателя АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - Анжелику Коноплянко. Об этом говорится в президентском указе №364/2021 от 16 августа.
Цитата:
"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в тексте указа.
Детали
При этом предыдущим указом - № 363/2021 - Коноплянко уволена с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.
Справка
Анжелика Коноплянко нродилася 13.04.1981 г. Образование высшее. Первое - медицинское, врач. В 2004 году окончила Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького по специальности лечебное дело. Второе - юридическое. В 2012 году закончила Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" по специальности правоведение.
Трудовая деятельность
С августа 2004 года по август 2005 года - врач-терапевт, интерн в Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении.
С июня 2006 года по январь 2009 года - медицинский работник в ООО "СОЦ "Спартак".
С мая 2009 года по август 2015 года - секретарь судебного заседания, далее - помощник судьи Ворошиловского районного суда города Донецка.
С августа 2015 года по январь 2017 года - главный специалист отдела взаимодействия с органами государственной власти, далее - начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации прав Министерства юстиции Украины.
С июля 2017 года по апрель 2021 года - занимал руководящие должности в Киевском областном территориальном отделении АМКУ и непосредственно в Антимонопольном комитете Украины.
9 апреля 2021 года указом Президента Украины № 157/2021 была назначена на должность государственного уполномоченного Комитета.
Добавим
Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении деятельности АМКУ.