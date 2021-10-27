Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

Цитата

“Призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації”, — йдеться в указі.

Деталі

Представив новопризначеного голову ОДА громаді області заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. З його слів, кадрова зміна пов’язана з тим, що попередній голова Херсонської ОДА Сергій Козир балотується в народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі.

Довідка

Геннадій Лагута народився 1974 року в Бердянську Запорізької області. У 1996-му закінчив Бердянський державний педагогічний інститут, де здобув фах учителя трудового навчання та фізики, а у 2016 році — Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю “юрист”. Працював на різних посадах у комерційних і державних установах. У грудні 2020-го був обраний заступником голови Херсонської обласної ради.

Згідно з декларацією Лагути, що була подана в вересні поточного року, новий очільник ОДА має квартиру в Херсоні площею 80,5 м кв та земельну ділянку площею 1 000 м кв у Великій Кардашинці. Обидві були придбані в 2008 році.

Також Лагута має дві автівки — Ford Focus 2013 року, яку він оцінив у 200 тис. грн., та Ford KUGA 2019 року у 801 тис. грн.