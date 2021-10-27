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Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

Киев • УНН

 • 21405 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации. Соответствующий указ №553/2021 обнародован на сайте Главы государства, пишет УНН.

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

Цитата

“Назначить Лагуту Геннадия Николаевича главой Херсонской областной государственной администрации”, — говорится в указе.

Детали

Представил новоназначенного главу ОГА общине области заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, кадровое изменение связано с тем, что предыдущий глава Херсонской ОГА Сергей Козырь баллотируется в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе.

Справка

Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области. В 1996-м окончил Бердянский государственный педагогический институт, где получил профессию учителя трудового обучения и физики, а в 2016 году — Межрегиональную академию управления персоналом по специальности “юрист”. Работал на разных должностях в коммерческих и государственных учреждениях. В декабре 2020 года был избран заместителем председателя Херсонского областного совета.

Согласно декларации Лагуты, поданной в сентябре текущего года, новый глава ОГА имеет квартиру в Херсоне площадью 80,5 м кв и земельный участок площадью 1 000 м кв в Большой Кардашинке. Обе были приобретены в 2008 году.

Также у Лагуты есть два автомобиля — Ford Focus 2013 года, который он оценил в 200 тыс. грн., и Ford KUGA 2019 года в 801 тыс. грн.

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