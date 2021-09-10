Зеленський призначив нового директора Націнституту стратегічних досліджень

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень. Про це пише УНН з посиланням на указ від 10 вересня, опублікований на сайті Глави держави.