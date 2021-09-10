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17 березня, 19:38 • 89706 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114008 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 09:48 • 160753 перегляди

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Зеленський призначив нового директора Націнституту стратегічних досліджень

Київ • УНН

 • 21080 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень. Про це пише УНН з посиланням на указ від 10 вересня, опублікований на сайті Глави держави.

Цитата:

“Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень”, — йдеться в тексті указу.

Доповнення

Олександр Богомолов — український вчений, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, експерт із Близького Сходу.

До слова, у липні цього року Олександр Литвиненко, який очолював НІСД, був призначений головою Служби зовнішньої розвідки України.

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