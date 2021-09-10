Зеленський призначив нового директора Націнституту стратегічних досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень. Про це пише УНН з посиланням на указ від 10 вересня, опублікований на сайті Глави держави.
Цитата:
“Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень”, — йдеться в тексті указу.
Доповнення
Олександр Богомолов — український вчений, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, експерт із Близького Сходу.
До слова, у липні цього року Олександр Литвиненко, який очолював НІСД, був призначений головою Служби зовнішньої розвідки України.