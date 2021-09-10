Зеленский назначил нового директора Нацинститута стратегических исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Александра Богомолова директором Национального института стратегических исследований. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ от 10 сентября, опубликован на сайте Главы государства.
Цитата:
"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в тексте указа.
Дополнение
Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, эксперт по Ближнему Востоку.
К слову, в июле этого года Александр Литвиненко, который возглавлял НИСИ, был назначен председателем Службы внешней разведки Украины.