Зеленський призначив керівника ДУСі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами, підписавши відповідний указ, передає УНН.
"Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в указі №566/2020.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заступником керівника ДУС буде контрактник - розпорядження Зеленського
Додамо, що перед призначенням керівником ДУСі Ігор Лисий обіймав у цій установі посаду заступника. Тож указу про призначення Лисого керівником слідував указ про його звільнення.
"Звільнити Лисого Ігоря Васильовича з посади заступника Керівника Державного управління справами, увільнивши від тимчасового виконання обов'язків Керівника Державного управління справами", - йдеться в указі №565/2020.
Нагадаємо, у червні Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади Керівника Державного управління справами, призначивши на посаду т.в.о очільника управління Ігоря Лисого.