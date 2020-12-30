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Зеленський призначив гранти для молодих кінематографістів

Київ • УНН

 • 14586 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення грантів молодим діячам у галузі кінематографії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський призначив гранти для молодих кінематографістів

“Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження “Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів”. Як зазначається в документі, грант Глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр для виробництва неігрового фільму “Янголи/Дачі”, а грант у сумі 971 тис. 132 грн – режисери Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко для виробництва неігрового фільму “Де собака заритий?”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, два українські фільми отримали 395 тис. євро від Eurimages, один з них — Сенцова.

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