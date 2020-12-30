Зеленський призначив гранти для молодих кінематографістів

“Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження “Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів”. Як зазначається в документі, грант Глави держави у сумі 997 тис. 534 грн отримає режисер Олексій Смоляр для виробництва неігрового фільму “Янголи/Дачі”, а грант у сумі 971 тис. 132 грн – режисери Тетяна Дородніцина та Андрій Литвиненко для виробництва неігрового фільму “Де собака заритий?”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, два українські фільми отримали 395 тис. євро від Eurimages, один з них — Сенцова.