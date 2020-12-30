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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 65022 просмотра

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Зеленский назначил гранты для молодых кинематографистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении грантов молодым деятелям в области кинематографии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский назначил гранты для молодых кинематографистов

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов". Как отмечается в документе, грант Главы государства в сумме 997 тыс. 534 грн получит режиссер Алексей Смоляр для производства неигрового фильма "Ангелы/Дачи", а грант в сумме 971 тыс. 132 грн - режиссеры Татьяна Дородницина и Андрей Литвиненко для производства неигрового фильма "Где собака зарыта?", - указано в сообщении.

Напомним, два украинских фильма получили 395 тыс. евро от Eurimages, один из них - Сенцова.

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