Президент призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів ротацію на посаді голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Офісу Президента України.
Так, президент Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Кислицю, призначеного Петром Порошенко у 2015 році, а на його місце призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову.
“Призначити Джапарову Еміне Айяровну — першого заступника міністра закордонних справ України — головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов’язків Сергія Кислицю”, — йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурної спадщини в анексованому Криму.