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Президент призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів ротацію на посаді голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Офісу Президента України.

Так, президент Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Кислицю, призначеного Петром Порошенко у 2015 році, а на його місце призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

“Призначити Джапарову Еміне Айяровну — першого заступника міністра закордонних справ України — головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов’язків Сергія Кислицю”, — йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурної спадщини в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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