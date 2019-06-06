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Зеленський привітав журналістів з професійним святом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом. Відповідне звернення він розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!", - написав Президент.

Нагадаємо, сьогодні відзначають День журналіста - щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні.

Його започатковано 25 травня 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів.

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