Зеленський привітав журналістів з професійним святом

"У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!", - написав Президент.

Нагадаємо, сьогодні відзначають День журналіста - щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні.

Його започатковано 25 травня 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів.