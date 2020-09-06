Зеленський привітав українців з Днем підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Український підприємець має бути впевненим, що його права захищені, активно доводити свою позицію на всіх рівнях та в результаті "відчути зміни на краще". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні українців до Дня підприємця, опублікованому на сайті ОПУ, інформує УНН.
"Шановні друзі! Вітаю вас з Днем підприємця! Сьогодні українські підприємці – це самодостатні, свідомі громадяни, які, сплачуючи податки, наповнюють державний бюджеті, створюють нові робочі місця, забезпечують населення необхідними товарами й послугами, здійснюють благодійну діяльність, інвестують у розвиток національної економіки. Хочу запевнити, що разом з вами ми будемо активно продовжувати розпочату справу - дерегуляцію господарської діяльності і робитимемо все, аби держава не перешкоджала вашим зусиллям втілювати в життя новаторські ідеї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємець має бути впевненим, що його права захищені, активно доводити свою позицію на всіх рівнях та в результаті "відчути зміни на краще".
"Щиро вірю, що саме завдяки підприємницькому таланту ми зможемо побудувати сильну та економічно розвинену Україну. Бажаю усім вам міцного здоров’я, благополуччя та реалізації найсміливіших проектів. Нехай започаткована справа успішно розвивається та приносить гідні результати", - резюмував Президент.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні підприємці відзначають професійне свято.