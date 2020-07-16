Зеленський привітав українців з 30-ю річницею з дня прийняття Декларації про державний суверенітет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 30-ю річницею з дня прийняття Декларації про державний суверенітет України і запевнив, що у нас є шанс повернути свої території. Про це він заявив під час свого виступу на урочистому засіданні ВРУ, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми відзначаємо 30 річницю від Дня народження цього знакового документу. 30 років тому був зроблений впевнений крок до остаточного здобуття незалежності України. Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну та самостійну державу. 16 липня 1990 року стало дійсно історичним днем", - зазначив Зеленський.
Також він наголосив на тому, що зараз весь цивілізований світ визнає, що Україна робить все для бажаного миру.
"Саме того миру, де державний суверенітет буде панувати в реальності, не на папері. Так, ми втратили частину територій, ми втратили своїх людей і на жаль ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути усі свої території, повернути віру у правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої ніколи не виявилося марним. Я переконаний, що досягти цього шанс у нас, в українців, є тільки в одному випадку, якщо всі ми об’єднаємося так само, як і 30 років тому", - додав Президент.
Нагадаємо, Верховна Рада України розпочала урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України