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Зеленський привітав новообраного президента Парагваю з перемогою у виборах: розраховує на плідну співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Парагваю Сантьяго Пенью з перемогою у виборах, пише УНН з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter.

Цитата

“Вітаю Сантьяго Пенью з переконливою перемогою на виборах. Бажаю успіхів у реалізації планів на благо Парагваю. Розраховую на плідну співпрацю України та Парагваю та взаємодію з відновлення світового порядку, заснованого на міжнародному праві, справедливості й універсальних цінностях”, - написав Володимир Зеленський.

Доповнення

Сантьяго Пенья переміг на виборах президента у Парагваї, набравши 42,7 відсотка голосів після підрахунку понад 99 відсотків бюлетенів, випереджаючи на понад 15 балів лівоцентристського суперника Ефраїна Алегремо, за даними виборчого органу.

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