Зеленский поздравил новоизбранного президента Парагвая с победой в выборах: рассчитывает на плодотворное сотрудничество

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Парагвая Сантьяго Пенью с победой в выборах, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

Цитата

“Поздравляю Сантьяго Пенью с убедительной победой на выборах. Желаю успехов в реализации планов на благо Парагвая. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество Украины и Парагвая и взаимодействие по восстановлению мирового порядка, основанного на международном праве, справедливости и универсальных ценностях”, - написал Владимир Зеленский.

Дополнение

Сантьяго Пенья победил на выборах президента в Парагвае, набрав 42,7 процента голосов после подсчета более 99 процентов бюллетеней, опережая более чем на 15 баллов левоцентристского соперника Эфраина Алегремо, по данным избирательного органа.

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