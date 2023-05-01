Зеленский поздравил новоизбранного президента Парагвая с победой в выборах: рассчитывает на плодотворное сотрудничество

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“Поздравляю Сантьяго Пенью с убедительной победой на выборах. Желаю успехов в реализации планов на благо Парагвая. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество Украины и Парагвая и взаимодействие по восстановлению мирового порядка, основанного на международном праве, справедливости и универсальных ценностях”, - написал Владимир Зеленский.

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Сантьяго Пенья победил на выборах президента в Парагвае, набрав 42,7 процента голосов после подсчета более 99 процентов бюллетеней, опережая более чем на 15 баллов левоцентристского соперника Эфраина Алегремо, по данным избирательного органа.