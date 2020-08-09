Зеленський привітав будівельників із професійним святом

"Сьогодні радий привітати з професійним святом будівельників. Ваша робота завжди викликає повагу та захоплення, адже її сенс – у створенні та розвитку нової якісної інфраструктури нашої країни", - написав Зеленський.

Він зазначив, що цього року розпочалася масштабна Національна програма "Велике будівництво".

"Це не лише тисячі кілометрів доріг, а й нові школи, дитсадки, відділення екстреної медичної допомоги, медичні амбулаторії та сучасні спортивні комплекси", - зазначив Глава держави.

Він також додав, що проект триватиме й у наступні роки, у планах - почати реконструкцію та відновлення пам’яток архітектури, продовження будівництва дороги та інших інфраструктурних об’єктів.

"Ми будуємо Україну разом – це не лише амбіція чи мрія, це – план дій. Будуємо кожного дня, незважаючи на те, що ця праця іноді є нелегкою. І ми віримо в успіх України! Упевнений, що професіоналізм і майстерність будівельників сприятимуть подальшому розвитку нашої держави", - резюмував Зеленський.

Як повідомляв УНН, народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, що в Україні 150 об’єктів проблемного житлового будівництва, з них 51 — у Києві.