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В Україні 150 проблемних об'єктів будівництва - Верещук

В Україні 150 проблемних об'єктів будівництва - Верещук

Київ • УНН

 • 23792 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Народний депутат фракції “Слуга народу” Ірина Верещук розповіла, що в Україні 150 об’єктів проблемного житлового будівництва, з них 51 — у Києві. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“В Україні, станом на 2020 рік, 150 проблемних об’єктів житлового будівництва. Я не думаю, що тут хтось буде здивований — 51 об’єкт — це Київ. Це величезна частка, це величезна проблема. Чому так відбувається. І ви правильно запитуєте, чи може київська міська влада поборотися з аферами у будівництві житловому в Києві. Найперше потрібно сказати, і це факт — інкорпоровані забудовники в саму владу. Вони і є владою... Коли ми говоримо про Аркаду, коли ми говоримо про інші, так би мовити, проблемні об’єкти — Еліта Центр, Укрбуд, УКО-Груп, будівельна компанія ТММ — тисячі обкрадений, ошуканих інвесторів. Це мільярди гривень”, — сказала Ірина Верещук.

Вона зазначила, що київська влада, замість того, щоб перевірити забудівельні фірми на предмет платоспроможності — перекладають цю проблему на центральний рівень і кажуть йти до Президента Володимира Зеленського і вирішувати її за кошти платників податків.

“Це не правильно. Це треба дійсно зупиняти”, — додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, експерт пояснила, чому у Києві затримується введення в експлуатацію житлових будинків.

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